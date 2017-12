CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Luisa Olivieri



di anni 92



Ne danno il triste annuncio cugini, cugine e parenti tutti.



I funerali avranno luogo venerdì 22 c.m. alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa e cimitero di Felino.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Un grazie particolare al personale direttivo, amministrativo, infermieristico e ausiliario di Villa Matilde di Felino per la professionalità e le cure prestate nei confronti di Luisa in questi anni di permanenza nella struttura stessa. Felino, 21 dicembre 2017