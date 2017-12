Velia Monica

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio i figli Giorgio con Daniela e Vincenzo con Mariangela, i cari nipoti Roberto, Filippo con Nicole e Chiara con Fabio, la sorella Maria ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 23 c.m. alle ore 8,30 partendo dalla Sala del Commiato Ade in viale Villetta per la Chiesa Parrocchiale di Vicomero.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Baganzola.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella Chiesa Parrocchiale di Vicomero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante Dott. Bellini ed alla signora Ayni.22 dicembre 2017Ï Famiglie PavaraniÏ Brunetta e Massimo CostaÏ Famiglia BenecchiTina e Laura con Gigi e Marco partecipano commossi al dolore dei famigliari per la perdita della cara zia22 dicembre 2017Francesco e Silvy con Alessandra, Andrea e Federico sono vicini a Giorgio e Vincenzo ricordando con affetto22 dicembre 2017Luisa e Dalmazio Del Grano con i figli e le rispettive famiglie sono vicini con affetto a Giorgio, Vincenzo e famigliari per la perdita della cara22 dicembre 2017Le famiglie Monica, Saverio, Irma, Claudio sono vicine a Giorgio e Vincenzo per la perdita della cara mamma22 dicembre 2017Gianni e Giuseppe Boselli sono vicini a Vincenzo e Giorgio per la perdita della cara mamma22 dicembre 2017Le famiglie Pastori e Malacarne sono vicine a Giorgio e Vincenzo per la perdita della mamma22 dicembre 2017Luciana, Alberto, Lella, Stefano e Barbara sono vicini con affetto a Giorgio e Vincenzo e famigliari per la perdita della mamma22 dicembre 2017La squadra di Castagneto è vicina a Giorgio e Vincenzo per la perdita della mamma22 dicembre 2017