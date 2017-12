Maria Cavalli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 75Lo annunciano i figli Ettore con Giorgia, Roberto con Gabriella, gli adorati nipoti Emanuele, Francesco, Valentina, Laura, i fratelli Enza, Pietro e Antonella con rispettive famiglie, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.00partendo dalle sale del Commiato Cofviale Villetta, 16 per la chiesa di Lugagnano.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.23 dicembre 2017Ï Anna e Francescopiù che una sorella per noi sei stata una mamma, grazie per tutto quello che ci hai donato.Il tuo coraggio e la tua forza siano guida per tutti noi.Sarai sempre nei nostri cuori.I tuoi fratelli Enza, Pietro e Antonella e familiari.23 dicembre 2017Le cognate Elena ed Ettorina con Alessandro, Luca e Livia si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della cara23 dicembre 2017Ciaoricorderemo sempre la cura che hai avuto per tutti noi.Un abbraccio affettuoso a Ettore, Roberto e famiglie.Fermo, Ada Dionigi, Daniela e famiglie.23 dicembre 2017Mauro Canali e figlia si uniscono al dolore della famiglia per la perdita della signora23 dicembre 2017Siamo profondamente addolorati dalla scomparsa della cara mammae siamo vicini a Ettore e famiglia.Gabriella,Umberto, Maria, Viviana con le rispettive famiglie.23 dicembre 2017Liliana, Sandra e Simona Montecchi si stringono con affetto sincero al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara23 dicembre 2017Il personale della Startec Srl si unisce al dolore Ettore per la scomparsa della madre signora23 dicembre 2017Il condominio di Via S.P. Damiani 25/25bis e l'amministratore partecipano commossi al lutto dei familiari per la scomparsa della signora23 dicembre 2017