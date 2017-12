Giancarlo Pezzani

È tornato alla Casa del Padredi anni 58Lo annunciano con dolore la mamma Silvana, il papà Cirillo, gli amici ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 23 alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Roncole Verdi per la Chiesa Parrocchiale, indi al cimitero locale.Un particolare ringraziamento ai dottori Emanuele Bazzani, Paolo Mezzadri, Gianluca Gorreri ed al personale del Centro Cure Palliative di Vaio.Non fiori ma evenutali offerte alla Pubblica Assistenza di Busseto ed alla«Associazione Dottor Bruno Mazzani Onlus».Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23-12-2017Ï Angelo Conciatori e fam.La ditta DL di Luciano Dacci e Ferrari F.lli porge sentite condoglianze ai genitori del nostro amico23 dicembre 2017I soci e i dipendenti della Cooperativa Casearia Agrinascente partecipano commossi al lutto della famiglia per la perdita del caro23 dicembre 2017Ciaograzie di tutto.Fabio, Ilenia, Linda e Mattia.23 dicembre 2017Ciao caro amicostringiamo in un forte abbraccio la tua mamma e il tuo papà.Olivetta, Graziano.23 dicembre 2017Gli amici delle «Cotiche» profondamente colpiti per la prematura scomparsa dipartecipano al dolore dei familiari e lo ricordano con fraterno affetto.23-12-2017in paradiso ti accompagnino gli angeli, ci mancherai.Sfu con Simone.23 dicembre 2017Ciaonon è un addio, ma un arrivederci.Mirko Parizzi.23 dicembre 2017La ditta GI.AL. impianti Srl partecipa al dolore della famiglia per la perdita del caro23 dicembre 2017Giampiero, Giovanni, Luca, Otello e Maurizio partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caro23 dicembre 2017Non ti diremo mai addio.... ma come sempreCiao...sarai sempre vivo in ognuno di noi.Piccola Day Asd.23-12-2017sei stato un amico speciale e rimarrai sempre nei nostri cuori.Francesca con Gabriele e Lorenzo, Barbara e Giuliana.23 dicembre 2017