Laura Masini

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Camilla con Severino, Martina con Cristiano, i nipoti Alessandro e Lorenzo e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.45partendo dalle Sale del Commiato Ade,site in Viale della Vileltta, 31/a per la Chiesa di Vigatto indi per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutti i nipoti che sono sempre stati vicini alla zia Laura e ad Ana per le amorevoli attenzioni.23 dicembre 2017Ï Fam. Bianca e Manuele CottiÏ Mariangela e Giorgia VariscoÏ Bice e Jader BoschiÏ Mariangela Sacchelli e figliÏ Livia AlbanesiÏ Giuseppe e Giuseppina VenturiniÏ Carla, Marzia Benedini e famigliaÏ Famiglia Vitali ManziniÏ Gabriella, Rita ed Elisabetta CanevariÏ Anna, Giuseppe e figliÏ Luisa, Sergio, Monica e Federica TassoniCiao ziaresterai per sempre nei nostri cuori.I nipoti Dino e Bruna, Ninfa e Giuseppe, Maurizio e Manuela.23 dicembre 2017Nadia e Pier Luigi rimpiango con tutto l'affetto la cara23 dicembre 2017Roberto con Olga, Angela e Silvia partecipano commossi al dolore di Camilla, Martina e familiari per la perdita della cara23 dicembre 2017Adriana Bussoni e figli partecipa al lutto di Camilla e Martina per la scomparsa della mamma23 dicembre 2017