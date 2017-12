Carlo Mezzadri

«Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio»È tornato al PadreNe danno il triste annuncio la moglie Olga, i figli Massimo con Cinzia, Silvia e Michele, Luca con Giovanna, Alberto e Valentina, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domenica 24 dicembre alle ore 11.00partendo dalle Sale del Commiato Adeindi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la Parrocchia di Santa Maria della Pace.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 dicembre 2017Ï Gabriella BersaniÏ Adelia CarpanaLuisella, Milena, Giorgio con le rispettive famiglie sono vicini a Olga, Luca e Massimo per la perdita del caro23 dicembre 2017Ci stringiamo a Luca e famiglia in questo triste momento per la perdita del papàAlice, Sandra e Giovanni.23 dicembre 2017Le famiglie di Marisa e Paride Mezzadri partecipano commosse al dolore di Olga, Massimo e Luca per la scomparsa del caro23 dicembre 2017I Dirigenti, il Personale e il Fondo di Solidarietà di Sidel S.p.A. partecipano al lutto che ha colpito il nostro dipendente Luca Mezzadri per la dolorosa perdita del padre23 dicembre 2017Luciano, Betti, Andrea e Giulia partecipano commossi al grande dolore di Olga e famigliari per la perdita dell'amatissimo23 dicembre 2017Letizia e famiglia sono vicini con la preghiera a Luca, Olga e Massimo per la perdita del caro23 dicembre 2017Marco e Stefano con rispettive famiglie si stringono con affetto a Olga, Massimo e Luca per la perdita dell'amato23 dicembre 2017Angelo, Annalisa e famiglia sono vicini nel dolore ad Olga, Luca e Massimo per la perdita del caro23 dicembre 2017Renata, Anna Mezzadri e famiglia partecipano profondamente commosse al dolore di Olga, Massimo, Luca e famigliari per la perdita del carissimo23 dicembre 2017