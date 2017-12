Elda Busani

Annunciamo che dopo breve malattia, è mancata all'affetto dei suoi cari laProf.di anni 94L'adorato nipote Simone, la figlia Angela con Giorgio, il figlio Ovidio con Daniela, i fratelli Gabriella e Bruno con Marisa, i nipoti tutti e le assistenti Olga ed Elena.I funerali avranno luogo oggi 23 dicembre alle ore 14.00 nella Chiesa di S. Francesco indi al cimitero di Fidenza.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per le premurose cure prestate il medico curante Dott.ssa Rosella Pelati, il personale della Cardiologia- Utic di Vaio, il personale del Centro Cure Palliative e la Dott.ssa Anna Tedeschi.23 dicembre 2017Gabriella e Bruno Busani con le rispettive famiglie profondamente rattristati per la scomparsa dell' amata sorelladi cui ricordano le particolari doti di impegno professionale e di integrità morale, condividono il grande dolore dei figli Ovidio ed Angela che l'hanno assistita con tanto amore.23 dicembre 2017La famiglia Allegri Varesi, Daniela, Anna, Emanuela, Marco, Adele e l'adorata Diletta sono vicini a Ovidio, Angela, Simone e famiglie per la perdita di nonna23 dicembre 2017Giovanna Pedretti e famiglia partecipano al lutto della famiglia Pinazzi per la scomparsa di23 dicembre 2017