E' salita al Cielo l'angelo celestedi anni 13Lo annunciano con immenso dolore la mamma Monia, il papà Andrea, la sorella Chiara, i nonni Bruno, Alba ed Anna, gli zii, i cugini e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 27 dicembre alle ore 10 nella chiesa di S. Vitale in Salsomaggiore Terme, indi al cimitero di Vigoleno di Vernasca.La cara Alice sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Il S.Rosario sarà recitato martedì 26 corr. alle ore 20.30 nella cripta di S. Vitale.Non fiori ma offerte alle Associazioni per la ricerca delle malattie genetiche.24-12-2017I nonni Bruno e Alba, gli zii Paolo e Marisa, i cugini Davide e Simone ricordano con tanto affetto la loroe la porteranno sempre nei loro cuori.24-12-2017ora sei davvero un Angelo.Un grosso abbraccio nipotina nostra.Lo zio Sandro con Barbara, Andrea e Alessia.24-12-2017Stefano Lombardi è vicino ad Andrea e famiglia per la perdita della figlia24 dicembre 2017Piero e Mariagrazia sono vicini a Monia ed Andrea per la perdita dell'adorata figlia24-12-2017