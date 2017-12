E' tornata alla Casa del Padredi anni 79Ne danno il doloroso annuncio: il marito Gianni, i figli Sabrina, Andrea e Simona, i generi, la nuora, i nipoti, la sorella Renata, i cognati ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 27 c.m. alle ore 10 in Cattedrale, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero di Cabriolo.Il S.Rosario sarà recitato martedì 26 c.m. alle ore 20.30 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dr. Severino Aimi, al Dr. Maurizio Ziliotti e a tutto il personale della Lungodegenza dell'Ospedale di Vaio.24 dicembre 2017Soci e dipendenti della Elcos Srl partecipano commossi al dolore di Andrea per la perdita della mamma24 dicembre 2017Bonati, Consigli, Lombardo, Margini e Viviano con le rispettive famiglie si stringono con affetto ad Andrea e ai suoi cari per la perdita dell'amata mamma24 dicembre 2017