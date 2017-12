Ci hai lasciatodi anni 89Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rosanna, il figlio Massimo con Antonella, l'adorata nipote Silvia e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 27 dicembre alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa delle SS. Stimmate.Il S.Rosario sarà recitato martedì 26 dicembre alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento alla signora Francesca per le amorevoli cure prestate.24 dicembre 2017Ï Fornaciari Maria e figliÏ Brozzi Marisa e figliLa cognata Germana con Antonella, Giancarlo e famiglie partecipano commossi al dolore di Rosanna e Massimo per la perdita del caro24 dicembre 2017In questo triste momento i cognati Anna e Daniele con Roberto, Cristina e i pronipoti sono vicini a Rosanna, Massimo e famiglia per la perdita del caro24 dicembre 2017Ciaomaestro, maestro di vita e amico.Pier e Miriam.24 dicembre 2017I condomini e l'amministratore del condominio «Ninfea» di Via Zanguidi 6/8/10 e T.Pessola 2/4 partecipano al dolore della famiglia per la perdita del signor24 dicembre 2017