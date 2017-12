Aldo Costa

Improvvisamente è mancatoLo annunciano la moglie Franca, la sorella, le nipoti, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 27 dicembre alle ore 13.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria del Rosario indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La moglie ringrazia il dottor Piroli, la dottoressa Lina e il dottor Menozzi per la grande disponibilità dimostrata.27 dicembre 2017Ï Lodovico CutaiaÏ Fam. Sergio BrugnoliÏ Famiglie Manghi - MottaCiaoci mancherai.I tuoi nipoti Claudia, Cristina, Ionne, Marlyse, Mauro, Silvia.27 dicembre 2017Ciao Zioci mancherai.Michelle, Sara, Enzo, Betty e Claudio.27 dicembre 2017Con grande affetto partecipiamo all'immenso dolore che ha colpitoFranca per la perdita del caroCarlo, Titti, Filippo, Carlo Alberto e Claudia.27 dicembre 2017Chicca e Giulia sono vicine a Franca, per la perdita del carissimo27 dicembre 2017Ï Gianni BertolazziI Titolari e le Maestranze della Trancerie Emiliane Spa partecipano commossi al dolore di Franca per la perdita del prezioso collaboratoreindimenticabile esempio di collega.27 dicembre 2017Ciao Franca,ci stringiamo a te come da sempre tu e il tuo adoratoavete fatto con noi in tutti i momenti della nostra vita insieme.Pietro, Annamaria, Nadia, Franco, Paolo e nipoti.27 dicembre 2017