Fernando Martinelli

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Mirella, i figli Vittorio con Maria Donata e Federico con Ilenia e Nicolò; Giorgio con Adriana, Valentina con Omar, Serena con Emanuele, il fratello Bruno, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 27 dicembre alle ore 14,30 partendo alla sala del commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Arola, indi al cimitero di Torrechiara.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Antonio Chiapponi, al personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano e del Centro Cure Progressive.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27-12-2017Ï Famiglia Battilocchi EnricoÏ Fam. Giuseppe CorradiniÏ Bice Ravanetti e fam.Claudio con Maria Rosa e Annalisa ricordano con tanto affettoe sono vicini a Mirella, Vittorio, Giorgio e famiglie in questo triste momento.27 dicembre 2017Gli amici del gruppo di Torrechiara Fabio, Iris, Marta, Tate, Paolo, Ida, Stefano, Barbara, Lele, Anna, Carlo, Michela, Mario, Carla, Costante, Morena, Danilo, Graziella sono vicini a Giorgio, Vittorio e famiglie per la scomparsa del caro papà27 dicembre 2017