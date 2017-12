Antonio Marchesino

E' mancatodi anni 90Ne danno l'annuncio la moglie Ariella, le sorelle Anna, Silvana e Bruna, le cognate, i cognati e i nipoti con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo giovedì 28 dicembre alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa delle SS Stimmate indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 dicembre 2017Ï Marchesino Patrizia e famigliaÏ Franca ViappianiÏ Elena, Francesca e Antonella SchiarettiLe sorelle Anna, Silvana e Bruna con le rispettive famiglie sono vicine alla cognata Ariella per la perdita del caro27 dicembre 2017I nipoti Daniela con Paolo, Gabriele con Vania e Nicolas si stringono con affetto alla zia Ariella per la scomparsa del carissimo27 dicembre 2017Ciao zioCarolina Sandroni e famiglia.27 dicembre 2017Manuel, Antonella, Nicola sono vicini alla zia Ariella per la perdita del caro27 dicembre 2017Milene e Piero Mordonini con le famiglie si stringono ad Ariella per la scomparsa del caro27 dicembre 2017Franco e Carmen, Claudio e Cristina con le rispettive famiglie sono vicini ad Ariella e partecipano al dolore per la perdita del caro27 dicembre 2017