Gino Calestani

Ci ha lasciatodi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Tatiana, i figli Isabella ed Enrico con Cristina, Chiara e Isotta, il cognato Giancarlo e i nipoti Pietro, Vanessa, Mara, Valente.I funerali avranno luogo mercoledì 27 dicembre alle ore 9.30 partendo dalleSale del Commiato ADEper la Chiesa di Felino.Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Mariangela Rigoni, al Dottor Tullio Poli e a Maria per le amorevoli cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 dicembre 2017Ï Gianni e RossellaÏ Famiglia LoffiÏ Bruna, Rina CopertiniÏ Famiglia PinelliLina, Cristina e Chiara Coruzzi con le loro famiglie si stringono in un grande abbraccio ai cari cugini Calestani ricordando il caro27 dicembre 2017Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri, i colleghi del Collegio Sindacale, il Direttore ed i dipendenti del Consorzio del Prosciutto di Parma si stringono ad Enrico, Presidente del Collegio Sindacale consortile, per la perdita del caro papà27 dicembre 2017Tutto il personale di Ade Servizi Srl partecipa al dolore del Dottor Enrico Calestani per la perdita del caro papà27 dicembre 2017L'Amministratore Unico, il Direttore Generale tutto il personale di ADE S.p.A partecipa al dolore del Dottor Enrico Calestani per la perdita del caro papà27 dicembre 2017Antonella Maestri e Teresa Cassinari partecipano al dolore di Enrico ed Isabella per la perdita del padre27 dicembre 2017Giovanni e Manuela, con Ilaria si stringono con affetto ad Enrico, Isabella e signora Tatiana, in questo momento di dolore per la perdita del caro27 dicembre 2017Lorella, Chicca, Valentina e Giuseppe abbracciano forte Isabella e partecipano al dolore della famiglia per la perdita di27 dicembre 2017I colleghi ed i dipendenti dello Studio Maestri e Calestani partecipano al dolore del Dott. Enrico Calestani e famiglia, per la perdita del caro papà27 dicembre 2017L'Amministratore, la Direzione e tutto lo Staff del Grand Hotel de la Ville sono vicini ad Isabella e famigliari per la scomparsa del caro27 dicembre 2017Romeo e Pier Antonio Gualerzi unitamente alle proprie famiglie sono vicini ad Enrico ed Isabella per la scomparsa del caro padre27 dicembre 2017Le famiglie Giovanardi , Terenziani, Zarenghi sono vicine alla famiglia Calestani nel dolore per perdita del caro27 dicembre 2017