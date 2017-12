Igea Caminati

Al termine di una lunga vita dedicata alla famiglia, il 25 dicembre, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta serenamente laProf.ssadi anni 97Ne danno il triste annuncio i figli Ruggero con Francesca, Camilla e Cesare, Anna con Stefano, Marco e Lorenzo, Carla con Marco e Bianca.Le esequie avranno luogo oggi 27 dicembre alle ore 14.45 partendo dall'abitazione in Vicolo dei Mulini 6, Parma per la parrocchia di S. Uldarico quindi al cimitero della Villetta.Un affettuoso ringraziamento a Maryna per le amorevoli cure prestate negli ultimi anni.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 dicembre 2017Ï Rina, Marie Therese, Lara e FlavioÏ Angela e Fabio CapiferriÏ Gianco, Angela Falzoi e famigliaLaura e Marco Pozzan si stringono a Ruggero, Anna, Carla e famiglie per la scomparsa della meravigliosa, splendida, unica ziache rimarrà per sempre nei nostri cuori.27 dicembre 2017Mauro Caminati con Mariangela e Michele partecipa al dolore della famiglia Antonucci per la perdita della carissima27 dicembre 2017I figli dei cugini Volpi ricordano con affetto la cara27 dicembre 2017Enrico, Susanna e Federico partecipano al dolore di Anna e famiglia per la perdita della cara mamma27 dicembre 2017La famiglia Ferretti partecipa con tristezza al dolore di Ruggero per la perdita della mamma27 dicembre 2017Maurizio, Paola e Mariapaola Falzoi partecipano commossi al dolore di Ruggero, Anna, Carla e famiglie per la perdita della cara mamma27 dicembre 2017Olga Del Canale e figli Pietrovalter con Giovanna, Francesca e Leonardo, Davide con Isabel, Luca e Giulio sono vicini a Anna, Ruggero e Carla per la perdita della cara mamma27 dicembre 2017Grazie signoraper averci voluto tanto bene.Francesca, Marco, Stefano.27 dicembre 2017Antonella e Stefano si stringono con affetto a Carla Anna e Ruggero per la perdita della cara27-12-2017