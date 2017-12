CROCE



Confortata dalla Fede in Cristo invocando la sua" Madonna delle Grazie è spirata



Suor Beatrice Calza (in Religione Suor Domenica)



Lo annunciano il fratello Don Renato, la sorella Rita e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo mercoledì 27 dicembre alle ore 14,30 nel Duomo di Berceto, indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Berceto, 27 dicembre 2017"



Ï Rita, Fabrizio, Patrizia Ferrari



Ï Famiglia Monti



Ï Brenno Terenziani e famiglia



Ï Famiglia Berni



Ï Fam. Raffaello Ferrari



Ï Fam. Campanini Paolo



Ï Fam. Angela Montanini



Partecipiamo al lutto di Rita e Don Renato per la perdita della sorella Beatrice



Italo, Nera, Corrado, Andrea, Anna, Lorenza Belicchi e Valentina. Parma, 27 dicembre 2017