Liliana Zoppi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Silvio e Carlo, le nuore Maria e Renza, i nipoti Luca, Elisa e Andrea, il fratello, la sorella, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 28 dicembre alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Carrega, 12/A per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al II° Piano Blocco C del Barbieri per le amorevoli cure.Non fiori ma offerte all'Assistenza Volontaria di Collecchio.27 dicembre 2017Ï Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Fam. Giorgio MicheloniRicordiamo con affetto la caraGiovanni, Stefania, Luca e Michele.27 dicembre 2017