Catia Grossi

Ci ha lasciatidi anni 72Ne danno il triste annuncio la figlia Caterina con Stefano, l'adorato nipote Gabriele, il fratello Pietro con Silvia, il nipote Massimo con Erika, Giacomo e Camilla.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 18,00 nella chiesa SS. Annunziata.I funerali avranno luogo giovedì 28 dicembre alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento alla D.ssa Claudia Schianchi e a tutto il personale medico e paramedico del Reparto Epatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 dicembre 2017Siamo vicini a Caterina, Silvia, Pietro e famigliari per la perdita della caraFamiglia Marzolini.27-12-2017Ciaoamica e spesso sorella.27 dicembre 2017Ciaoil tuo ricordo non ci lascerà mai.Anna, Federica e Francesca.27 dicembre 2017Stringiamo in un forte abbraccio Caterina per la perdita della caraEdoardo e Mariuccia con Alessandra, Andrea e Matteo.27 dicembre 2017In questo momento di dolore ci stringiamo con tanto affetto a Caterina, all'amico Pietro e famiglia per la scomparsa della carissimaDoriano, Carla, Daniele, Alice.27 dicembre 2017Angela, Angelo, Roberta, Romina e famiglie si uniscono al dolore di Pietro, Caterina e famigliari per la perdita della cara27 dicembre 2017I condomini del Condominio San Giuseppe partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa della loro cara27 dicembre 2017Fai buon viaggioMassimo, Erika, Giacomo e Camilla.27 dicembre 2017Isabella, Luca e famiglia Pellinghelli sono vicini a Caterina, Pietro, Silvia e Massimo per la perdita della cara27 dicembre 2017Con affetto Marisa, Nicola con Rosanna e Cecilia si uniscono al dolore di Caterina, Stefano, Gabriele, Pietro e Silvia per la scomparsa della cara27 dicembre 2017