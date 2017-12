Franca Schianchi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il doloroso annuncio il marito Pietro, le sorelle Anna Maria e Fernanda, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 28 dicembre alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Solignano indi al Crematorio di Piacenza.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Solignano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Solignano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Casali, ai militi della Croce Verde di Solignano e a tutto il personale dell'Hospice La Valle del Sole di Borgotaro.27 dicembre 2017Ï Renzo, Emanuela e KarenÏ Luisa e Paola MazzaPaolo e Annamaria con Eugenio, Stefano e Annalisa profondamente commossi partecipano al dolore di Pietro per la perdita della moglie27 dicembre 2017Andrea e Nadia con Mattia e Marcello, Giovanni e Giuliana con Silvia, Giovanna e Gianni con Giulia e Francesco piangono la carae si stringono in un affettuoso abbraccio a Pietro, Anna Maria e Fernanda.27 dicembre 2017