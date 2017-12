Lucia Bompani

Ha raggiunto l'amato SandroNe danno il triste annuncio i figli Catia con Gabriele, Pietro con Cristina, la cognata Delfina, i nipoti Valentina, Greta, Veronica ed Andrea.I funerali si svolgeranno giovedì 28 dicembre con partenza alle ore 10.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Ognissanti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Caterina e Lucia per le amorevoli cure prestate.27 dicembre 2017Ciao nonnaSei stata incredibile, ci mancherai tanto, salutaci il nonno.Un bacio grosso, i tuoi bimbi grandi.27 dicembre 2017Filippo, Pier Luigi, Elena ed Elisa partecipano al dolore di Valentina e famigliari per la perdita della cara nonna27 dicembre 2017Nereo e Maria Buia unitamente a Palmia Emilio ed Elisabetta, si uniscono al lutto di Katia e Paolo per la perdita della cara mamma27 dicembre 2017Andrea e Pia partecipano al dolore di Katia e Pietro per la scomparsa della cara mamma27 dicembre 2017