Renata Giordano

N.D.Carissima Renata, le tue figlie Claudia ed Ida, le tue nipoti Noemi, Letizia, Marta, Damiana ed io viviamo come se tu fossi tra noi, aiutandoci con l'Amore che ci hai donato.La Santa Messa di suffragio sarà celebrata oggi alle ore 18.30 nella chiesa di S.Maria Immacolata in Via Casa Bianca.Un altro anno è trascorso troppo velocemente nella tristezza più assoluta senza te.Ogni cosa parla di te, manca solo la tua presenza per mitigare il mio tormento.Hai speso la tua vita per amore con carità e fede.Sono ancora troppo arrabbiato per accettare questa realtà tanto arida.Non puoi più aiutarci, ma la domanda che aleggia sempre è: cosa avrebbe detto Renata?Mimmo.28 dicembre 2017