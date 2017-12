Ariella Siri

Serenamente ha raggiunto il marito Fausto e il figlio CesareNe danno il doloroso annuncio i figli Gian Carlo, Evandro, Donatella, le nuore, il genero, gli amati nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 29 dicembre alle ore 9.45 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa Sacre Stimmate di via Sbravati indi per il cimitero di Colorno.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Sentiti ringraziamenti al Dottor Squeri e a tutto il personale del 2 piano Piccole Figlie.28 dicembre 2017Ï Pasqualina VignaliÏ Alba FerrariÏ Gabriella ZuccheriGraziaper l'amore che ci hai donato.Ti porteremo sempre nel cuore.I tuoi nipoti Silvia, Riccardo, Eleonora, Maria Chiara e il piccolo pronipote Lorenzo.28 dicembre 2017La Farmacia Prati Bocchi Paolo e Paola, Nicola e Marina, Cristina, Elisa, Lisa, Angelica sono vicini con affetto a Donatella e la sua famiglia per la perdita della cara mamma28 dicembre 2017Mario, Rosaria, Giuseppe, Annarita e Francesco Sicuri abbracciano Donatella in questo triste momento per la scomparsa della cara28 dicembre 2017Le famiglie Doninotti, Boni, Ramazzina, Ferraroni, Zanardi e Scaccaglia sono vicine ai figli e ricorderanno sempre la cara signora28 dicembre 2017Monica e Luca commossi si uniscono al dolore di Donatella, Evandro e famigliari per la perdita della carissima28 dicembre 2017Dante con Angela e Mauro sono vicini a Donatella, Evandro e Giancarlo in questo momento di dolore per la perdita della mamma28 dicembre 2017