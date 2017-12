Enza Parizzi

Ha raggiunto l'amato Achilledi anni 88Lo annunciano il figlio Tullo con Stefania, Andrea e Ilaria con Andrea, le sorelle, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 29 dicembre alle ore 10.30 partendo da Villa Benedetta in Sala Baganza via Roma, 4 per la chiesa di Madregolo, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 nella chiesa di Madregolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2017Ï Fam. Nello DelmonteÏ Fam. Silvano PelagattiÏ Fam. Federica PelagattiÏ Fam. Carmen ChiericiÏ Rosaria, Gianfranco e DavideCara nonnarimarrà con noi il ricordo di come sorridevi quando ci vedevi entrate dalla porta, anche se sofferente e dolorante.Ci mancheranno quei piccoli gesti, diventati ormai abitudine, con cui cercavamo di darti sollievo e conforto: un pò di crema per le mani, quella per le rughe e lo smalto, rosa.Ti immaginiamo tra le braccia del nonno, che tanto hai amato.I tuoi nipoti Ilaria e Andrea.28 dicembre 2017I cugini Armando, Beniamino e famiglie sono vicini a Tullo per la perdita della mamma28 dicembre 2017Piero e Massimiliano sono vicini a Tullo in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mamma28 dicembre 2017Le famiglie Quartaroli partecipano sentitamente al lutto di Tullo e famiglia per la perdita della cara mamma28 dicembre 2017Gli amministratori, i colleghi e collaboratori di Infor, partecipano commossi al lutto che ha colpito Tullo Ampollini e famigliari per la scomparsa della cara28 dicembre 2017Gli amministratori, i colleghi e collaboratori di Mondoesa Emilia, sono vicini a Tullo Ampollini e famiglia in questo triste momento per la perdita della cara28 dicembre 2017Gina, Emilio e Fausta con Simona e Marco partecipano al lutto di Tullo e famiglia per la perdita della cara mamma28 dicembre 2017Roberto con Renata, Noi, Stella e Luna abbracciano l'amico Tullo e famigliari per la perdita della caranel ricordo di tanti momenti felici trascorsi insieme.28 dicembre 2017Giordana, Federica, Enrico, Roberto, Benedetto, Massimiliano, Davide e Michele si uniscono al dolore del caro Tullo per la perdita della sua adorata mamma28 dicembre 2017In questo doloroso momento Giorgio e Stefania sono vicini all'amico Tullo per la scomparsa della mamma signora28 dicembre 2017Luca e Nicetta sono vicini con affetto a Tullo e ai suoi cari per la perdita della amata mamma signora28 dicembre 2017Abramo, Teresa Barbieri e figli partecipano al dolore di Ilaria, Tullo e famigliari per la scomparsa della cara nonna e mamma28 diembre 2017Stringiamo in un grande abbraccio Tullo e famiglia per la perdita della adorata mammaGiorgio, Letizia, Filippo ed Evelina.28 dicembre 2017Ti siamo vicine in questo triste momento per la perdita della cara mammaDaniela, Marzia e Sabrina.28 dicembre 2017Gli amici e colleghi Emanuele, Fabrizio e Franco con le rispettive famiglie si stringono con affetto a Tullo per la perdita della cara mamma28 dicembre 2017