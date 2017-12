Dirce Spotti

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la mamma Iolanda, il marito Giovanni, le figlie Roberta e Anna, i nipoti Sara e Simone.I funerali avranno luogo domani 29 c.m. alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Beato Andrea Cardinal Ferrari indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2017Ï Famiglia ColombiÏ Famiglia ZoniÏ Famiglia SpottiÏ Botti Davide e MauroÏ Valesi AngelaI condomini e l'amministratore del condominio S.Elisabetta di Piazza C.E.Gadda 3 e 5 porgono sentite condoglianze alla famiglia Valesi per la scomparsa della cara28 dicembre 2017La squadra 6 di Volta, partecipa al lutto di Roberta per la perdita della mamma28 dicembre 2017