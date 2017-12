Appio Frignani

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia si è spenta serenamente l'anima buona didi anni 98Lo annunciano con profondo dolore il figlio Francesco con Cristiana e l'adorata Chiara, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 28 c.m., con partenza alle ore 14,30 dalla Casa per Anziani Villa Amadei in Coenzo per la Chiesa parrocchiale di Mezzano Rondani, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Profonda riconoscenza vada a tutti i componenti di Villa Amadei per la grande disponibilità, sensibilità e professionalità.28 dicembre 2017Vania e Giovanni si stringono al dolore di Francesco e famigliari per la perdita del caro papà28 dicembre 2017Gli amici dell' Associazione Parma Museum Onlus si stringono vicini a Francesco per la perdita del caro papà28 dicembre 2017Susanna, Barbara, Giovanni C., Emanuele, Matteo, Cristian e Giovanni M. sono vicini a Francesco e famigliari per la perdita del caro28 dicembre 2017Il Circolo «I Rondanen» si stringe al dolore di Francesco e famiglia, per la perdita del caro papà28-12-2017