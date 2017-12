Giancarlo Saccani

E' mancato dopo lunga malattiadi anni 71Ne danno il triste annuncio i figli Gabriele, Paola con Andrea e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 29 dicembre alle ore 15,00 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate di Colorno - Via Suor Maria - per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento vada al Prof. Passalacqua, al personale del D.H. Oglio-Pò e al Hospice di Cremona per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma opere di bene.28 dicembre 2017Dante, Ronne, Giancarlo, Renzo, Maurizio e Gigi con rispettive famiglie, sono vicini a Paola e Gabriele per la scomparsa del caro amico28 dicembre 2017Gli amici: Mori Ermanno, Bernieri Ermanno, Fronzuti Carlo, Fronzuti Franco, Ronchini Gian Franco sono vicini ai figli per la scomparsa del caro28 dicembre 2017