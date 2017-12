Alberto Mazza

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio Sergio con Sabrina e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 29 dicembre alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Lesignano de' Bagni, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa,.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Guido Parisini e al personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano.28-12-2017Ï Andrea e Tania PavaraniÏ Antonio e MauriziaÏ Marisa e Livio CasellaLa sorella Graziella con Rita, Alberto, Andrea e Monica partecipano al lutto di Sergio e Sabrina per la scomparsa del caro28 dicembre 2017Aurelia con Daniele e Michele sono vicini a Sergio e Sabrina per la scomparsa del carissimo zio28 dicembre 2017Soci e dipendenti della Colorpiù srl sono vicini a Sergio per la perdita del padre28-12-2017Roberto Mantovani e famiglia prendono parte al dolore di Sergio e famiglia per la perdita del caro papà28-12-2017