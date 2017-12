Alfredo Soliani

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la moglie Bernadete e il figlio Gianluca e parenti tutti.Il Santo Rosairo sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la Chiesa Beato Andrea Cardinal Ferrari di via Paradigna.I funerali avranno luogo domani 29 c.m. alle ore 13.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare grazie al medico curante Dott.ssa Cecilia Valenti, a tutto il personale del Reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore e a tutto il Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna per il formidabile sevizio reso.Non fiori ma opere di bene.28 dicembre 2017Ï Circolo Molen BassCiao caroricordando tempi migliori passati insieme.Robert.28 dicembre 2017Stefano, Beatrice, Andrea e rispettive famiglie sono vicini in questo triste momento a Gianluca e a Betta per la scomparsa del caro28 dicembre 2017Giorgio, Silva e Maura sono vicini a Gianluca e Betta per la scomparsa del loro caro28 dicembre 2017Ï Gianni e Imelde