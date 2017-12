Rinalda Portigliotti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Anna con Roberto e Achille con Deborah, i nipoti Gea, Giada, Sabrina, Alessandro e i pronipoti.I funerali si svolgeranno venerdì 29 dicembre alle ore 8.30 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa di Fara Novarese indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato nella Chiesa parrocchiale di Traversetolo questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 dicembre 2017Ï Rita, Luigi, PalmiraI soci della ditta Alexis, Maurizio e Tiziano con i dipendenti tutti, si uniscono nel dolore ad Achille e famigliari, per la scomaprsa della cara mamma28-12-2017Marcellina e Riccardo Guarnieri con i figli e le rispettive famiglie sono vicini ad Anna e famiglia per la perdita della cara mamma28 dicembre 2017Ricordiamo con affetto la carae siamo vicini ad Anna e famiglia in questo momento di grande dolore.Giancarlo, Diva, Paola, Sergio ed Elena.28 dicembre 2017