CROCE



Improvvisamente ci ha lasciato Antonietta Cipriani ved. Lipreri



Lo annunciano con dolore la figlia Silvia con Beppe, i nipoti Marcello e Lorenzo con Federica e i piccoli Alberto, Virginia ed Alessandro e parenti tutti.



I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.00 nella chiesa di Felino, indi al crematorio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



La famiglia ringrazia il personale tutto di Villa Matilde, per le premurose cure prestate ad Antonietta in questi lunghi anni. Felino, 29 dicembre 2017



Ï Renato e Rosaria Amoretti



Maestranze e collaboratori della società LSI-Lamiere Speciali Inox SpA, partecipano al lutto che ha colpito la Sig.ra Silvia Lipreri unitamente alla famiglia Fava, per la scomparsa della cara mamma signora Antonietta Parma, 29 dicembre 2017



Franco e Rosa con Patrizia, Marco, Elena e rispettive famiglie sono vicini a Silvia per la perdita della cara mamma Antonietta Sala Baganza, 29 dicembre 2017



Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Silvia e famiglia per la scomparsa della mamma Antonietta



Roberto e Giacoma Magnanini e famiglia. Parma, 29 dicembre 2017



Gaudenzio e Diana partecipano commossi al dolore di Silvia e familiari, per la perdita della carissima mamma Antonietta Parma, 29 dicembre 2017



Con affetto siamo vicini a Silvia e famiglia in questo momento di dolore per la perdita della cara Antonietta



Ermanno, Mara, Luca, Sara. Parma, 29 dicembre 2017



Mariolina e Gabriele, Antonia e Remo, Bianca e Roberto, Cristina e William, Silvana e Mario sono vicini a Silvia e famiglia per la perdita della mamma signora Antonietta Parma, 29 dicembre 2017