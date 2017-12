Silva Zaccardi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Graziana con Gianni, Andrea con Maria Grazia e Lorenza con Giampietro, il fratello Erio i nipoti Morena, Michele, Cristiana, Michele, Alessandro, Simone e Alice, cognate, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 30 dicembre alle ore 10.00 presso la Chiesa di S. Andrea di Torrile, indi si proseguirà per il Cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Andrea di Torrile.Un ringraziamento vada al personale medico ed infermieristico del Centro Sollievo del San Mauro Abate di Colorno.29-12-2017Ï Famiglia Pino PiccininiÏ Margherita, Giorgio PizziÏ Mariarosa, Elisa FochiÏ Fam. Gianfranco MontagnaÏ Fam. Italo AgostiÏ Fam. Gabriele AgostiÏ Famiglia Cugini-CeciÏ Famiglia BigiÏ Ranieri Edgardo e famiglieÏ Dina Minari e figliÏ Ennio, Maria GazzaÏ Floretta, Sara, LucaIl fratello Erio, con Stefano e Ramona, sono vicini a Graziana, Andrea e Lorenza per la perdita della cara29 dicembre 2017La cognata Marta, con i figli Daniele, Marina e Cesare si stringono affettuosamente a Graziana, Andrea e Lorenza per la perdita della cara mamma29 dicembre 2017La cognata Siria con Ezio, Angela e famigliari sono vicini a Graziana, Andrea e Lorenza per la perdita della cara mamma29 dicembre 2017La cugina Irma Zaccardi, unitamente ai figli Enea, Lorenzo e Ombretta, sono vicini ai famigliari per la perdita della cara29 dicembre 2017