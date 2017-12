Giuseppe Montali

«Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro... imparate da me che sono mite e umile di cuore.»(Matteo 11,28-29)È tornato al Padre il nostro caroDonLo annunciano le sorelle Suor Romilda, Luisa, Adele, Giulia, Lisetta e Marisa, i cognati e gli adorati nipoti.I funerali si svolgeranno sabato 30 dicembre alle ore 10.15 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Castrignano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Si ringraziano di cuore il Dottor Giorgio Fiorini, la signora Palmira Ghidini, Don Domenico Magri, Don Luciano Genovesi Presidente dell'Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti, il personale di Villa Sant'Ilario, le meravigliose suore, Don Corrado Mazza, Don Raffaele Mazzolini e tutti gli amici che gli sono stati vicini.29-12-2017CaroDonsei stato un sacerdote umile e generoso, hai avuto sempre una parola di vera amicizia e un posto ci sarà sempre nei miei ricordi e nel mio cuore.Grazie.Pietro29 dicembre 2017La Comunità Parrocchiale di Sorbolo in tutte le sue varie espressioni, nella preghiera e nella certezza della gioia eterna, partecipa al dolore dei famigliari per la morte diDonche è stato amministratore parrocchiale dal 2001 al 2012, ricordandone con gratitudine e riconoscenza la bontà e la generosità del suo servizio pastorale.29 dicembre 2017I ragazzi di Sorbolo del Campo Estivo di Berceto salutanoDon29 dicembre 2017Le parrocchie di Palanzano partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa diDonricordandone le qualità umane e pastorali.29 dicembre 2017