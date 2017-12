Paolina Pioli

«E ricordati io ci sarò, ci sarò su nell'aria, allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami nelsilenzio.»(T. Terzani)La nostra grande mamma ha terminato il suo cammino, addolorate lo annunciano le figlie Stefania con Luigi, Roberta con Mario, i nipoti Matteo con Catia, Irene e Jacopo, Marco con Roberta e Morgan, Simone con Chiara e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 30 dicembre alle ore 10.15 partendo da Villa Parma per la chiesa della Famiglia di Nazareth, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un grazie di cuore a Lyubomyra per l'affetto e la dedizione.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della struttura I Tigli di Villa Parma per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.29 dicembre 2017Ï Guido, Margherita e SilviaÏ Famiglie Adorni- Cervi