Francesco Enzo Mansani

Circondato dai suoi affetti più cari è mancatoLo annunciano i figli Luigi e Francesca, con Ilaria e Francesco e i nipoti Anna, Maria Paola, Viola e Leo.I funerali si terranno sabato 30 alle 11.15 nella chiesa di Sant'Antonio, via Repubblica, 52 dove questa sera alle 19.00 sarà recitato il S. Rosario.29 dicembre 2017Ï Francesco Coppola e famigliaÏ Geom. Enrico FulciniCon tanto affetto e molto rimpianto, Carlo e Gianna Nonnis - Marzano partecipano al grande dolore di Francesca e Luigi per la scomparsa del loro papàProf.29 dicembre 2017Il gruppo IP di Hogan Lovells si stringe a Luigi e a tutta la Sua famiglia per la scomparsa dell'amato papà29 dicembre 2017I soci e tutti i collaboratori dello Studio Legale Hogan Lovells sono vicini a Luigi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa del padre29 dicembre 2017Olghetta e Gualtiero con Pietro e Carlotta, Marta, Federica e Giovanni piangono l'amico di sempree abbracciano affettuosamente Gigi e Francesca.29 dicembre 2017Abbiamo perso inun amico carissimo.Lo salutiamo con immenso dolore e con tutto l'affetto che Lui ci ha regalato.Italo, Rosanna, Giovanni, Franca, Francesco ed Elisa.29 dicembre 2017Fabia e Paolo, Cecilia e Giovanni partecipano al dolore di Francesca e del fratello Luigi per la scomparsa del carissimo papàDr.29 dicembre 2017Lucia e Mauro sono vicini a Francesca e famiglia nel dolore per la perdita del caro papà29 dicembre 2017Alberto Bacchi Modena ricorda con stima ed affetto ilProf.e si unisce al dolore della famiglia.29 dicembre 2017Ricordando con affetto gli anni di lavoro insieme e i suoi insegnamenti partecipo con mia moglie al dolore dei familiari per la morte delProf.Vittorio e Daniela Condemi.29 dicembre 2017Minni, Carlotta, Enrico addolorati sono vicini a Francesca e Gigi per la scomparsa del loro padreProf.29 dicembre 2017Giuliana e Marco, Carlotta e Cesare, Barbara e Paolo, Francesca e Cesare sono molto vicini a Luigi e Francesca per la scomparsa del carissimo29 dicembre 2017Umberto e Stefania Ambanelli con Massimo ed Elena, Alessandra e Fabrizio sono vicini con affetto a Gigi e Francesca per la scomparsa del carissimo amico29 dicembre 2017Silvia Ventura è vicina all'amica Francesca e ai suoi familiari nel triste momento della scomparsa del papàProf.29 dicembre 2017Gianni e Marò si stringono con affetto a Gigi, Francesca e famigliari per la perdita del carissimo indimenticabile amico29 dicembre 2017La «Scuola Giovanile di Disegno e Pittura» piange la scomparsa del suo fondatorecon l'amicizia di Angelo, Gianni, Gualtiero e Italo.29 dicembre 2017Angelica e Guido sono vicini con affetto a Francesca, Luigi e Francesco ricordando con profonda commozione il carissimo29 dicembre 2017Anna e Stefania Draghi, Sara e Luca Petrillo con Nadia e Federico Soncini partecipano con affetto al dolore di Francesca e familiari per la perdita del papàProf.29 dicembre 2017Condomini, inquilini, custode, del Condominio Piazzale dei Servi, n. 1 partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del signorProf.29 dicembre 2017Maria Elena e Francesco con Francesca, Maria Vittoria e Carlotta, profondamente addolorati sono vicini a Francesca, Francesco, Anna e Maria Paola in questo triste momento per la scomparsa delProf.29 dicembre 2017Mino, Vittoria e Antonella Masotti partecipano commossi al dolore di Luigi e Francesca per la perdita del caro amico29 dicembre 2017Mario e Lella con Giovanni e Valeria, Benedetta e Claudio profondamente commossi piangono la scomparsa dell'amico fraterno e indimenticabileProf.e sono vicini a Gigi e Francesca in questo doloroso momento.29 dicembre 2017Gabriella Chiampo con Federica, Matteo, Francesco e le loro famiglie ricordano con tanto affetto e rimpianto il carissimo amicoe condividono il dolore di Gigi e Francesca.29 dicembre 2017Fabrizio, Maura e Simone Medioli partecipano con affetto al dolore di Francesca e Gigi per la scomparsa del caro amico29 dicembre 2017Pietro e Paola si stringono forte a Luigi e Francesca per la perdita del caro29 dicembre 2017<+T>Fausto e Carla Fornari partecipano al dolore dei familiari e degli amici per la scomparsa del caroDott. Prof.<+T1>Enzo Mansani<+T2>Parma, <+DL>29 dicembre 2017