Patrizia Lori

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la mamma Ebe, il fratello Franco, Annarita, Elisa, Paolo, Alice ed Alessia, le famiglie Enrico e Paolo Zavaroni.I funerali avranno luogo sabato 30 dicembre alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Spirito Santo.La famiglia ringrazia le amiche Enza, Miriana e Aura per l'affetto e la costante presenza.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 dicembre 2017Ï Nando e Paola Borchini e famiglieÏ Famiglia Claudio LabadiniLe amiche Lella, Magda, Marisa, Noemi, Raniera, Relda, Rossana, Rossella e Silvana sono vicine ad Ebe e familiari in questo momento di grande dolore per la perdita di29 dicembre 2017Condomini, inquilini ed ammistratore del condominio Residence di via Montebello 83 Parma, partecipano al profondo dolore dei famigliari per la scomparsa della signora29 dicembre 2017CiaoVittorio, Ileana, Valentina, Letizia, Francesca.29 dicembre 2017Sarai sempre, sempre nei nostri ricordi più belliamica affettuosa di una vita.Grazie.Enza con Carlo, Alessandra e Giulia, Eros, Elvia con Franco, Federico con Franceca e Camilla.29 dicembre 2017ci sei stata vicino con amore, da bambini sino ad oggi.I momenti belli passati insieme saranno sempre con noi.Federico, Alessandra, Giulia.29 dicembre 2017Angelo, Aura, Andrea Ziveri con le rispettive famiglie sono vicini ad Ebe e Franco per la perdita della carissima29 dicembre 2017Fulvio e Maria Grazia sono vicini ad Ebe e Franco per la perdita di29 dicembre 2017Anna e Grazia Adravanti, Lella Villani abbracciano Ebe in questo momento di grande dolore per la perdita della adorata figlia29 dicembre 2017