Rina Ferrari

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Lo annunciano con dolore i figli Giancarlo e Sergio, le nuore Rita e Paola, i nipoti Katia, Monica e Andrea, il fratello, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 30 c.m. alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi al cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. P.M. Rodelli ed alle Assistenti Domiciliari.Un grazie di cuore a Giliola.29-12-2017Ï Fam. Mario TestiÏ Famiglie Zarotti Dante e LucaCiaosarai sempre nei nostri cuori.Monica con Luca, Irene, Paolo e Chiara, e Katia con Luciano, Marco e Simone.29-12-2017Il fratello Ermes con la moglie Meri e i figli Giovanni e Sandra, profondamente addolorati sono vicini a Giancarlo e Sergio e alle loro famiglie per la perdita dell'amata mamma29 dicembre 2017Anna Sassi vedova Ferrari, addolorata per la scomparsa della cara cognata, compagna di una vitala piange insieme ai nipoti Giancarlo e Sergio e alle loro famiglie.29 dicembre 2017Franco e Giorgio Ferrari con le loro famiglie piangono la scomparsa della carissima ziae partecipano al dolore dei cugini Giancarlo e Sergio e delle loro famiglie per la perdita dell'amata mamma29 dicembre 2017Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Gigliola e Lorena.29-12-2017Pier Luigi, Franca e famiglia sono vicini a Giancarlo, Rita, Andrea, Sergio e famiglia per la perdita della cara29-12-2017