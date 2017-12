CROCE



Ci ha lasciato Adriana Ferroni ved. Federici



Paolo, Silvia, Matteo con Chiara annunciano che i funerali avranno luogo domani sabato 30 dicembre alle ore 9,00 presso la chiesa del Sacro Cuore, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.



Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario. Parma, 29 dicembre 2017



La nipote Paola con famiglia partecipano al lutto di Silvia per la perdita della mamma Adriana Lesignano de' Bagni, 29-12-2017



Paola e Cristina Ferroni con Daniele e Marino si stringono a Silvia e famiglia per la triste perdita della cara mamma Adriana Parma, 29 dicembre 2017



Carla, Alberto con Simona sono vicini con affetto a Silvia e famiglia per la perdita della mamma Adriana Parma, 29 dicembre 2017



Stringiamo in un grande abbraccio Silvia e famiglia per la perdita della cara mamma Adriana



Marta, Valeria, Alessandra. Parma, 29 dicembre 2017