CROCE



Ci ha lasciati Anna Goni



Lo annunciano i fratelli, le cognate, i nipoti e parenti tutti.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 nella chiesa del Buon Pastore.



I funerali avranno luogo sabato 30 dicembre alle ore 11,15 partendo dalle Piccole Figlie per la stessa chiesa indi al cimitero di San Pancrazio.



Non fiori ma offerte all'Hospice Piccole Figlie.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 29 dicembre 2017



Ï Famiglia Marvasi- Ceruti



Ï Carlo e Mariella Calestani



Giorgio Galvani, con Lilia, Gianluca, Stefania, si uniscono al dolore di Maurizio e familiari per la perdita della cara Anna S.Pancrazio P.se, 29 dicembre 2017



Ricordiamo con affetto l'amica e collega Anna



e partecipiamo al dolore della famiglia.



Annamaria, Bruna, Emilia, Lia, Maria Teresa e Pietro. Parma, 29 dicembre 2017