È mancataNe danno il triste annuncio il figlio Mauro con Pia, i nipoti Niki e Marina, i fratelli Sergio con Zita, Camillo con Lucia e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, domenica 31 dicembre alle ore 9.00 nella Cappella della Casa Protetta Sidoli in via del Campo, proseguendo per il Tempio di Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 dicembre 2017