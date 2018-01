Chiarina Pettenati

Circondata dai suoi affetti più cari, è serenamente mancatadi anni 95Lo annuciano con dolore i figli Franco con Fernanda, Giovanni con Franca, Angelo con Paola, i nipoti Sara con Alberto, Simone con Kasia, Luca con Michela, Michele, Andrea, Chiara, le pronipoti Martina e Alessia, la cognata e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 14.30 dall' Ospedale di Borgotaro per la chiesa parrocchiale di Varsi ove alle ore 15.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia sentitamente il medico curante Dott. Umberto Montecorboli e il Dottor Giovanni Martino.Un grazie di cuore a tutto il Personale dell' Hospice «La Valle del Sole» per la disponibilità e amorevoli cure prestate.31 dicembre 2017Ï MariaÏ Andrea, AnnaÏ Stefania, StefanoÏ Carlo, AlessiaÏ Fam. Borella GuidoÏ Fam. Borella RitaÏ Fam. Borella RosettaÏ Fam Borella MariaLa consuocera Maria è vicina con affetto a Giovanni, Franco, Angelo e rispettive famiglie per la dolorosa perdita della cara mamma31 dicembre 2017Un affettuoso saluto alla cara ziae le più sentite condoglianze ai suoi familiari.I nipoti Bruna, Giuseppe, Maria e Renata con le rispettive famiglie.31 dicembre 2017Sarai sempre un caro ricordoSiamo affettuosamente vicini ai cugini Franco, Giovanni, Angelo e famigliari.Bruna, Piero, Marisa, Nella con le rispettive famiglie.31 dicembre 2017continueremo a recitare il Santo Rosario.Elisabetta, Francesca.31 dicembre 2017Siamo vicini ad Angelo, Franco, Giovanni e rispettive famiglie per la perdita della caraAlberto e Annamaria, Francesca, Alessandra con Antonio e Angelica.31 dicembre 2017