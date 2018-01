Nilde Pettenati

Improvvisamente è mancata ai suoi caridi anni 83Ne danno il doloroso annuncio la figlia Lucia con Laura, Cinzia, Paolo, Leo e gli adorati Nicolò, Riccardo e Aurora, fratelli, sorelle, cognato, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 2 gennaio alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Leonardo indi al cimitero di Prelerna.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20,30 nelle chiese di Solignano e di San Leonardo in Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 dicembre 2017Ï Nilde, Stefano e AlessandroÏ Fam. Marco BarchiÏ Fam. Edoardo PalombariÏ Fam. Gianfranco e Bice MelodiPietro, Giuliana, Francesco, Adriana, Franco, Barbara, Fausto, Giovanni e Luca partecipano al lutto di Lucia e familiari per la perdita della loro cara31 dicembre 2017Dina e Giordano, Roberta e Lino, Cristina e Marco sono vicini a Cinzia e famiglia per la perdita della cara31 dicembre 2017Uniti nel dolore a Lucia e figlie per la perdita della caraFamiglia D'Aiello e figli.31 dicembre 2017Cara dolcissimale belle persone non si perdono.Il loro ricordo rimane incancellabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarle.Ivana si stringe in un grande abbraccio a Lucia, Cinzia e Laura.31 dicembre 2017Ï Paola e Ivo Bianchini, Elda e Patrizia FolloniCarla, Maurizio, Manuela e Simone partecipano al dolore di Laura e famiglia per la perdita della cara nonna31 dicembre 2017