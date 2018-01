CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Elvira Tedeschi Chiusa



Ne danno il triste annuncio il figlio Carlo e famiglia.



I funerali si svolgeranno martedì 2 gennaio alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Noceto indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Noceto, 31 dicembre 2017



Addio cara Mamma



la tua presenza mi è stata di conforto, arrivederci lassù.



Carlo e famiglia. Noceto, 31 dicembre 2017



Dante con Annamaria partecipano al dolore del cugino Carlo per la perdita della cara mamma Lina Collecchio, 31 dicembre 2017



Marisa, Giovanni con Sara, Mirco e la piccola Alice si stringono al cugino Carlo per la scomparsa della cara mamma Lina Parma, 31 dicembre 2017