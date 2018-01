Odoarda Pensieri

È mancataLo annunciano i nipoti Roberto, Stefania e Carlo insieme con Carlo, Loredana e Aicha.I funerali si svolgeranno martedì 2 gennaio alle ore 14.20 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Noceto, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 1 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al Dott. Moine, alla Dott.ssa Valdrè, al Dott. Baci e a tutto il personale del Reparto Medicina della Casa di Cura Città di Parma per le amorevoli cure prestate.31 dicembre 2017Maurizia ed Alfredo, Flora, Ivo, Anna, Armando, Soara, Attilio e Leila sono vicini a Carlo e Loredana per la perdita della cara31 dicembre 2017I condomini di via Zanella, 10 dolorosamente colpiti dalla scomparsa diesprimono ai famigliari i sensi del loro più vivo cordoglio.Famiglia Paini, Famiglia Rapacci, Famiglia Galloni.31 dicembre 2017