Adele Schianchi

Dopo una lunga e laboriosa vita ha raggiunto il meritato riposo la nostra cara mammadi anni 93Lo annunciano le figlie Miriam con Ildebrando e Daniela con Roberto, i nipoti Bjorn, Elisa, Enrico, Federico, fratelli, sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, martedì 2 gennaio, partendo alle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Pellerino in via Farnese, proseguendo per il Tempio di cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale del Pad. Barbieri dell'Ospedale Maggiore e del Reparto di Cardiologia della Casa di Cura Città di Parma, in particolar modo i dottori Bianca e Dimitri Linardis.2 gennaio 2018Ï Erilli GiannaGrazieper l'affetto che mi ha dato, mi mancherai tanto ma so che ora sei la stella più bella del cielo.Elisa con Gianfranco e Giulia.2 gennaio 2018Grazieper averci voluto molto bene.Grazie per l'allegria che tutte le volte ci hai regalato.Ti porteremo sempre nel cuore.Ci mancherai.Enrico e Federico.2 gennaio 2018Grazieper tutto quello che hai fatto per me.Sarai sempre nel mio cuore.Bjorn.2-1-2018I fratelli Giulio con Giuseppina, Bonfiglio con Leonarda, Dario e Michele sono vicini a Miriam e Daniela per la scomparsa della cara mamma2-1-2018La sorella Giuseppina e il nipote Luciano con famiglia si stringono affettuosamente a Miriam e Daniela per la perdita della cara madre2 gennaio 2018La sorella Valeria con i figli Ercole e Alessandra con le rispettive famiglie sono vicini a Miriam e Daniela per la scomparsa della cara mamma2 gennaio 2018Gianfranco e Giulia si associano al dolore di Elisa, Enry, Fede per la scomparsa della cara nonnavedrai che da lassù vi proteggerà.E per Miriam che gli sei sempre stata vicino e che sei sempre stata molto disponibile verso gli altri, tua mamma da lassù sarà molto orgogliosa di te.2 gennaio 2018Siamo vicini a Miriam e Daniela per la perdita della cara mammaUn abbraccio Angela Capretti e fam.2 gennaio 2018