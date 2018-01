Gianfranco Malanca

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Carmelina, i figli Fiorenzo e Sabrina con Filippo, le adorate nipoti Alice e Jessica con Nicolas, i nipoti Claudio e Andrea con le rispettive famiglie unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani mercoledì alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Vicomero ove alle ore 11,00 sarà celebrata la Santa Messa indi al cimitero di Baganzola.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano sentitamente il dottor Valerio Calestani ed il dottor Giuseppe Isolini per le cure prestate.2 gennaio 2018Ï Giorgio, Katia, Sabrina ZambrelliÏ Famiglia BenecchiÏ Pietro MinariÏ Minari Luigi e famigliaÏ Famiglie PavaraniPaolo, Roberta e Thomas si uniscono al dolore di Fiorenzo e famiglia per la perdita del caro2 gennaio 2018Nicolas Caselli, unitamente alla famiglia, si stringe intorno a Jessica e famigliari in questo momento di dolore per la perdita del caro2 gennaio 2018