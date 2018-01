CROCE



E' mancato all'affetto dei suoi cari Luigi Bonfanti



di anni 88



Ne danno il triste annuncio la moglie Giuseppina, il figlio Gilberto, le nipoti Maria Daria, Maria Caterina e Maria Sofia.



I funerali avranno luogo oggi alle ore 10,30 nella chiesa di Felino.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Felino, 2 gennaio 2018



Ï Ferrari Pasquina e figli



Ï Famiglia Rosetta Magnani



Ï Marco Bola



Ï Famiglia Mistrali Nello



Ï Famiglia Mistrali Stefano



Ï Famiglia Mistrali Sergio



Ï Famiglia Mistrali Pierino



Ï Famiglia Mistrali Daniele



Folzani Giovanni con Marisa, Margherita, Paolo e Beatrice abbracciano con affetto Pina, Gilberto e famiglia per la perdita del caro Gigi Felino, 2 gennaio 2018



Le famiglie del condominio «Tiziana» di Felino partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del signor Luigi Bonfanti Felino, 2 gennaio 2018



Raffaele e Paola sono vicini a Gilberto e famiglia per la perdita del papà Luigi Felino, 2 gennaio 2018