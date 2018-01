Patrizia Adorni

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 68Lo annunciano con profondo dolore il marito Cesare, la sorella Stefania con Marzio, l'adorato nipote Lucio con Paola, la piccola Matilde, l'amica di sempre Silvia, parenti e amici tutti.I funerali avranno luogo giovedì 4 gennaio partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico dei Reparti di Nefrologia e di Rianimazione per le amorevoli cure prestate.2 gennaio 2018Ï Fabrizio, Giorgia e Giuseppina MelleyOvunque tu sia, nel nostro cuore rimarrai sempre la ziaCami, Ele, Marcy.2 gennaio 2018Lucia, Giovanni e Franz sono vicini a Cesare per la scomparsa della cara2 gennaio 2018Marco, Roberta, Francesco e Angiolina sono vicini a Stefania, Cesare, Marzio e Lucio per la perdita dell'amata2 gennaio 2018Luciana, Brunetto con Giulia ed Alberto si stringono con profondo affetto a Stefania, Lucio e famiglia per la scomparsa della loro cara dolce2 gennaio 2018Soci e collaboratori Uni-Edil srl si uniscono al dolore della famiglia Soncini per la perdita della cara signora2 gennaio 2018Il consiglio di amministrazione e tutti i soci della Cooperativa Sirio si stringono in un grande abbraccio a Cesare per la perdita diDaniele, Silvia, Bianca con Carlotta, Costanza e Clotilde si stringono con affetto a Stefania e familiari per la perdita della cara sorella2 gennaio 2018