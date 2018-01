Giuseppe Reverberi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Bianca, la figlia Graziella, il fratello Albino, le nipoti Manuela con Daniele e Arianna, Monica con Diego, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 3 gennaio alle ore 10 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante dottor Franchi e Patrizia.2 gennaio 2018Ï Franca, Carlo, LuigiÏ Fam. Donnino DallaturcaÏ Fam. BellettiÏ Fam. AraldiÏ Famiglie Enzo, Aldo e Stefano GiaroliCiaohai mollato la presa.Il Paradiso ti accoglie.Graziella.2 gennaio 2018Ci saranno lassù vasti campi in cui poter ammirare l'immensa luce del Signore.Grazieper i tuoi insegnamenti di vita.Manuela, Monica, Arianna, Daniele e Diego.2 gennaio 2018Giuseppina, Claudio e Luca sono vicini a Bianca e Graziella per la perdita del caro2 gennaio 2018Ciaoricorderò con affetto tutti gli anni passati insieme.Bino.2 gennaio 2018