E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 76Addolorati lo annunciano il marito Melino, il figlio Mauro, la nuora Mara, i nipoti Giulia, Lorenzo e Orietta, i cognati, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, martedì 2 gennaio, alle ore 14.30, partendo dall'abitazione in via Bresse n.2 a Vetto, per la chiesa parrocchiale, ove verrà celebtrao il rito funebre, indi si proseguirà per il cimitero locale.2 gennaio 2018