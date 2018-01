E' cristianamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio il figlio Alfredo con Carla, i nipoti Cristian con Katia, Ilenia con Luca, Evelin con Daniel, i pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 2 gennaio alle ore 14,15 partendo dall'abitazione in via Quasimodo, 3 per la chiesa di Pontetaro e il cimitero di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 gennaio 2018